Педагога, развращавшего учеников, осудили в Ижевске

Жертвами педагога стали мальчики от 8 до 17 лет Фото: Архив КП

В Ижевске осудили 38-летнего педагога, который совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Мужчина являлся научным руководителем пострадавших при написании рефератов в деревне Болгуры Воткинского района. Он приглашал их домой поиграть на приставке. Там он и совершал преступления. Жертвами стали десять детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В ходе следствия провели осмотр места происшествия, очные ставки, допросы потерпевших и свидетелей. Проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая экспертизы.

Обвиняемому вынесли приговор в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с детьми, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Женщину, подозреваемую в краже из сейфа в Ижевске, задержали в Саратовской области

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала ведущей шоу на Первом канале

Житель Удмуртии сбрасывал отходы в соседней области