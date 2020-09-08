Хоккейная команда из Ижевска проиграла Челябинску

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Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в матче с «Челметом». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Исполняющий обязанности главного тренера нашей команды Дмитрий Щеглов отметил, что соперник был сильнее тактически.

— Не так активно сыграли. Потом пришли в себя, создали несколько хороших моментов в первом периоде. На этом всё, — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Щеглова.

Он добавил, что перед чемпионатом у команды был сложный период: «Ижсталь» не успела поработать над тактикой и провести контрольные матчи. В первом периоде наша команда держалась, но забить шайбы не смогла. Во втором периоде борьба шла только на поле наших земляков. До 35-минуты отражать удары удавалось, но Бобылев забил первую шайбу. В третьем периоде челябинская команда разгромила ижевчан. Также двух игроков из Ижевска удаляли с поля.

Отмечается, что спортсмены вышли на игру с траурными лентами. Это сделали в память об авиакатастрофе, в которой девять лет назад погибли игроки «Локомотива».

Команда Челябинска выиграла со счетом 5:0. 9 сентября «Ижсталь» сразится с командой «Южного Урала».

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