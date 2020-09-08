Мужчину в Удмуртии обвиняют в растлении 11-летней девочки

Мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности Фото: Ильяс Бекмансуров

В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по делу о действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии обвинения, мужчина общался с девочкой на темы сексуального характера и присылал ей порнографические изображения в интернете и по телефону. Общение продолжалось с 1 сентября 2019 по 4 февраля 2020.

По месту своей работы обвиняемый неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера. Она не могла им сопротивляться в силу своего возраста.

Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Он отбыл наказание в январе 2019.

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