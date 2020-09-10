Спортсменка из Удмуртии победила Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Фото: Министерство спорта Удмуртии

Спортсменка из Удмуртии Ксения Лабыгина добилась высоких результатов на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди молодежи. Она стала первой на дистанции 100 метров с барьерами. Об этом сообщает Министерство спорта республики.

Ксения пришла на финиш первой с результатом 13,47, подтвердив при этом звание мастера спорта.

- Результат - лучший по России в женском зачете по всем возрастам. А также в числе первых 10 результатов в Европейском рейтинге, - говорится в сообщении.

Фото: Министерство спорта Удмуртии

Следующее выступление легкоатлетки - на командном чемпионате России, который пройдет в Сочи 18-19 сентября.

Напомним, с 2013 года Ксения Лабыгина входит в сборную Удмуртии по легкой атлетике. За это время она уже не раз поднималась на пьедестал Первенства России в дисциплинах «прыжки в длину» и «бег с барьерами».

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