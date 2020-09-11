Новое футбольное поле и площадка для волейбола: глава Ижевска Олег Бекмеметьев открыл новый стадион в школе №17

В Ижевске открыли три подобных стадиона в 2020 году Фото: Анастасия Захарова

Для школ №17 и №35 Ижевска к началу учебного года подготовлены подарки - новые стадионы по федеральной программе «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На них появились дорожки с резиновым покрытием, футбольное поле, баскетбольная площадка и яма для прыжков в длину.

На стадионе сделали яму для прыжков Фото: Анастасия Захарова

- Я выпускник этой школы. Сразу после окончания университета пришел работать сюда учителем физкультуры. Старый стадион был в ужасном состоянии: валялись камни и стекла, ребята падали и запинались. Сейчас я провожу уроки здесь. У детей сразу улучшились результаты. Тренировки по моему направлению - кобудо - тоже можно проводить на стадионе, а в ближайшее время, надеюсь, у нас появятся тренеры по футболу и легкой атлетике, - рассказал учитель физкультуры школы №17 Ильшат Ганиев.

На новом стадионе теперь есть новое футбольное поле, двухполосная круговая беговая дорожка и линейная беговая дорожка на 4 полосы, дорожка для разбега и яма для прыжков в длину, универсальная площадка для волейбола и баскетбола с ограждением, площадка для тренажеров. Всего на реконструкцию стадиона потратили 18 миллионов рублей, а в свободное от занятий время он будет доступен всем желающим.

- Я не ученик этой школы, но уже 13 лет занимаюсь здесь кобудо (вид восточных единоборств - прим. ред.). Я рад, что здесь появился такой стадион. На старом уже рассыпался асфальт. С нетерпением жду тренировки на новом покрытии, - говорит Руслан.

Фото: Анастасия Захарова

Кстати, до конца года отреставрированные стадион откроют и при школе №42.

- Такие стадионы мы делаем не первый год. Хотелось бы, чтобы такой стадион был у каждой школы. Надеемся, что проект продолжится. Мы уже подготовили проект стадиона для школ №5 и №83. Надеемся, что программа продолжит свою работу, и мы, как минимум, не сдадим темпа по 2 стадиона в год, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Также он напомнил, что в Ижевске ведется строительство и других спортивных объектов: заложено начало строительства ФОК на ул. Ухтомского, началась долгожданная реконструкция стадиона «Локомотив».

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