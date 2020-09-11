«Лежачие полицейские» и «парковка»: новые дорожные знаки появятся в Ижевске

Во многих местах появятся лежачие полицейские Фото: Архив КП

В Ижевске установят ряд новых дорожных знаков на разных улицах. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

По нескольким адресам появятся искусственные дорожные неровности с соответствующими знаками. Изменения коснутся внутриквартального проезда около школы №73, домов №6 и №18 по ул. Кленовой, на перекрестке ул. Грибоедова и ул. Льва Толстого, в пер. Профсоюзный напротив школы-интерната №13. Здесь появится ограничение скорости.

На улице Союзной, 16 появится знак «Движение запрещено» (20 тонн).

В переулке Раздельном около дома №367 по ул. Коммунаров появится знак «Парковка». На ул. Воровского на промежутке от ул. Советской до ул. Ленина появится знак «Парковка» с табличками «Инвалиды» и «Время действия». Здесь же появится знак «Направление движения по полосам» и «Остановка запрещена».

На ул. Софьи Ковалевской появится дорожный знак «Движение направо» перед пересечением с ул. Авангардной. Напомним, что на этом же участке сейчас проводятся земляные работы до конца октября.

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