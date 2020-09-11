Водитель наехал на лося в Удмуртии и погиб

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 сентября водитель «Шевроле» погиб после столкновения с лосем. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 10 сентября около 23:30 на 16 км автодороги «Западный обход г. Ижевска от автодороги М-7 Волга» Завьяловского района. 51-летний водитель наехал на лося, который находился на проезжей части. Потом он съехал в кювет с опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму.

ГИБДД просит соблюдать скоростной режим, особенно в местах, где есть знаки о возможном появлении диких животных. Лоси при виде опасности не убегают в лес, а двигаются к транспорту. При появлении животных нужно снизить скорость и включить аварийную световую сигнализацию.

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