Туман и дождь: какой будет погода в выходные 12-13 сентября в Ижевске?

Утром 12 сентября ожидается туман Фото: Амир Закиров

Впереди выходные, поэтому «Комсомолка» расскажет, какая погода ожидается в республике в ближайшие дни.

По данным Удмуртского гидрометцентра, 11 сентября через Удмуртию пройдет холодный фронт. Временами будут дожди, местами грозы. Сегодня ночью и 12 сентября утром возможен туман. Дневные температуры в выходные будут не больше +12...17 градусов.

В субботу, 12 сентября, в Удмуртии днем местами сохранятся дожди. По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем температура воздуха составит +14...19 градусов. В ночь с 11 на 12 сентября будет +8...13 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, из-за антициклона в Удмуртии будет преимущественно без осадков. В ночь с 12 на 13 сентября температура воздуха составит +3...8 градусов. Как сообщает Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем температура воздуха составит +15...20 градусов.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в начале следующей недели ожидаются дожди и ветра из-за циклонов.

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