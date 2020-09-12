Туман ожидается в ночь с 12 на 13 сентября в Удмуртии

Ожидается ухудшение видимости до 500 м и менее Фото: Архив КП

В ночь с 12 на 13 сентября в республике местами ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Ожидается ухудшение видимости до 500 м и менее. Рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях, быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. При движении стоит использовать противотуманные фары и не включать дальний свет: это еще сильнее ухудшит видимость.

Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в отсутствии транспорта. Идти лучше всего подальше от проезжей части.

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