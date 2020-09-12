Двойное убийство на ул. Холмогорова в Ижевске: пособнику в убийстве вынесли приговор

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии/Ирина Бурцева

В Ижевске вынесли приговор пособнику в деле двойного убийства на Холмогорова. Сам подсудимый участия в убийстве не принимал, но помог разработать план. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

14 июня 2019 года двое проникли в квартиру пострадавших. Они убили хозяев жилья — отца и сына. Первого ударили тупым предметом по голове, а второго задушили во сне. Преступники похитили деньги и ювелирные украшения из сейфа на общую сумму более 31 млн рублей. Потом они скрылись с места происшествия на заранее подготовленном автомобиле. Тревогу подняла жена, которая не могла дозвониться до мужа и сына. Обвиняемые находились в международном розыске. Задержать их удалось только в Белоруссии.

Сейчас прокуратура поддержала обвинительное заключение в отношении 45-летнего пособника в преступлении. Он помог разработать план, но сам в убийстве не участвовал. Мужчина был мужем сестры потерпевшей. Он употреблял спиртные напитки и испытывал финансовые трудности. Именно он предложил своим двум ранее судимым знакомым напасть на квартиру. Мужчина помог разработать план и рассказал информацию о распорядке дня и привычках жертв. Убийство он не планировал.

Подсудимый признал вину и оказал содействие следствию. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд Удмуртии рассматривает дело в отношении остальных участников. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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