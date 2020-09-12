Двое мужчин напали на полицейских в Удмуртии

Оба брата были ранее судимы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двух жителей поселка Игра обвиняют в нападении на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 сентября 27-летний мужчина сходил на дискотеку, а потом отправился к отделу полиции. Рядом находился его 21-летний брат. Там 27-летний обвиняемый громко выражался нецензурной бранью и стучал по окнам и двери здания. Он игнорировал требования прекратить нарушения. Потом он взял стеклянный фрагмент бутылки в виде «розочки», находясь в непосредственной близости от полицейских. Все это время брат громко нецензурно ругался, поддерживая правонарушителя.

В отношении братьев применили физическую силу и одели на них наручники. Они активно сопротивлялись, оскорбляли полицейских и применяли против них насилие.

Оба были ранее судимы. 11 сентября суд постановил заключить их под стражу. Сейчас идет расследование уголовного дела. Братьев обвиняют по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двойное убийство на улице Холмогорова в Ижевске: пособнику вынесли приговор

Изменения в программе рыжего фестиваля в Ижевске

Туман ожидается в ночь с 12 на 13 сентября в Удмуртии