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Хоккейная команда из Ижевска проиграла четвертый матч подряд

«Ижсталь» уступила со счетом 2:1
Анастасия Захарова
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Фото: ХК «Горянк»

Фото: ХК «Горянк»

Хоккейная команда из Удмуртии «Ижсталь» проиграла «Горянку» из города Учалы 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет составил 2:1. В первом периоде сталевары играли хорошо и не позволили забить ни одной шайбы. Первый удар нашим землякам забили на 35-й минуте, а второй — в начале третьего периода. На 56-й минуте «Ижсталь» забила шайбу «Горняку». Игру пытались вывести в овертайм, но у нашей команды удалили игрока. Поэтому отыграться не удалось.

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