ТОП-6 фото с ижевского велопарада «Рыжие на колесах»

Фото: пресс-служба Ижевска

В воскресенье, 13 сентября, на Центральной площади Ижевска прошел велопарад «Рыжие на колесах». «Комсомолка» собрала топ-6 фото с мероприятия.

Фото: пресс-служба Ижевска

В велопараде приняли участие более 100 спортсменов, они прошли полосу препятствий и проехали 7 километров по центральным улицам столицы Удмуртии, а желающие могли поучаствовать в конкурсах. При этом на мероприятии всем выдавали защитные маски.

Фото: пресс-служба Ижевска

Напомним, в этом году из-за распространения коронавируса в Ижевске скорректировали проведение Рыжего фестиваля, некоторые мероприятия были отменены (подробнее).

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

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