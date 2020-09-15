Днем 16 сентября в Удмуртии ожидается усиление ветра

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16 сентября, в среду, в Удмуртии прогнозируется усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, водителям внимательно выбирать места парковки и быть аккуратными на дорогах.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, 16 сентября в Ижевске днем будет +12…+14 градусов, ночью +5…+7 градусов, ночью и утром небольшие дожди, днем преимущественно без осадков.

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