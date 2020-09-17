В поликлинике №3 Ижевска начинают прием с 7 утра

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В поликлинике №3 Ижевске врачи начинают прием с 07:15. Так получается снижать «пиковую» нагрузку на работников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

При этом во взрослой поликлинике работают раздельные выездные бригады медработников, обслуживающих население на дому с признаками ОРВИ. Пациентов, которые пришли сделать прививку от гриппа или других инфекций, фельдшеры осматривают в доврачебном кабинете, который расположен в «здоровой» зоне поликлинике.

На входе в поликлинику работают волонтеры-медики, пациентов с признаками ОРВИ осматривают в отделении неотложной помощи с отдельным входом.

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