За 8 месяцев 2020 года в Удмуртии число заражений внебольничной пневмонией выросло на 56%

Фото: Дмитрий Селезнев

В Удмуртии за 8 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом на 56% увеличилось число заражений внебольничной пневмонией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по республике.

Так, за прошедшие месяцы 2020 года зафиксировано 13655 случаев заражения внебольничной пневмонией (в 2019 году – 8622 случая). При этом число случаев вирусной пневмонии выросло с 213 до 1183, бактериальной пневмонии с 808 до 1029.

Ранее Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак сообщал, что в больницах уделяют большее внимание больным пневмонией.

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