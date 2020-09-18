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Ижевчанина осудят за убийство сестры

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следователями завершено расследование уголовного дела по факту убийства 32-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Тело женщины было обнаружено 1 июля вечером. По данным следствия, накануне случившегося потерпевшая выпивала с братом, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 33-летний брат задушил сестру руками, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, родственники погибшей и подозреваемого. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд.

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