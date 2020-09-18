Водитель в Ижевске сбил 17-летнего пешехода

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
17 сентября в Ижевске по улице Автозаводская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 43-летний водитель машины «Хенде» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего молодого человека, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил травмы.
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