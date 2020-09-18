Водитель в Ижевске сбил 17-летнего пешехода

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 сентября в Ижевске по улице Автозаводская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 43-летний водитель машины «Хенде» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего молодого человека, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанина осудят за убийство сестры.

- В выходные на некоторых улицах Ижевска ограничат движение.

- Пожарные в Удмуртии спасли четырех людей из горящей квартиры.