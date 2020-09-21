Погода в Ижевске на 21 сентября: дожди и +10

В середине следующей недели вернется тепло Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 сентября, понедельник. Пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, «Комсомолка» расскажет, какие сюрпризы подготовила погода.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, сегодня во второй половине дня и вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит +8...10 градусов. Солнца сегодня не будет. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

По данным сервиса Яндекс. погода, днем столбик термометра поднимется +9 градусов. Весь день будут идти небольшие дожди. Небо облачное.

Прогноз на всю неделю можно посмотреть здесь.

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