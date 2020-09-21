5-летний ребенок пострадал в результате ДТП на трассе Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

18 сентября на 3 километре автодороги «Ижевск-Воткинск-Июльское» Воткинского района произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 33-летняя женщина, водитель машины «Пежо» вылетела в кювет с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и 5-летний ребенок-пассажир, перевозимый в детском удерживающем устройстве, получили травмы.

Всего с с 18 по 20 сентября 2020 года на дорогах республики произошло 19 ДТП с пострадавшими, в результате которых 29 участников дорожного движения получили травмы, в том числе – четверо несовершеннолетних.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Личный прием жителей Удмуртии проведет заместитель генпрокурора России.

- Уникальную краснокнижную птицу заметили в Удмуртии.

- Мошенники похитили 1,3 млн рублей у 58-летней ижевчанки.