В горбольнице №6 Ижевска выявили грубые нарушения при организации питания

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Управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело административное расследование по поступившей жалобе на санитарные нарушения в горбольнице №6 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Так, в ходе проверок было установлено, что компанией, которая организовывала питание в больнице, были допущены грубые санитарные нарушения. Например, при дезинфекции помещений, а также персонал работал без медкнижек.

В отношении ООО «Оникс» был составлен протокол об административном правонарушении. 14 сентября 2020 года Первомайский суд Ижевска приостановил деятельность предприятия общественного питания на месяц.

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