Глава Удмуртии сообщил, что закрывать республику не планируют

Фото: Сергей Грачев

На сессии госсовета Удмуртии глава региона Александр Бречалов развеял слухи о закрытии республики из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

- С темой здравоохранения связано много слухов. Самый популярный из них - о закрытии республики с 20 числа. Сегодня 22 сентября. Республику не закрываем и пока не планируем, - отметил Александр Владимирович.

Напомним, за сутки в республике зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом, при этом три человека с подтвержденным диагнозом скончались, еще 54 человека выписаны (подробнее).

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