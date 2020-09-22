Гражданин Узбекистана обвиняется в изнасиловании 21-летней ижевчанки

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Полицейские Ижевска задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, который обвиняется в изнасиловании ижевчанки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, в ночь с 26 на 27 августа молодой человек у дома по Воткинскому шоссе встретил 21-летнюю девушку, которая шла домой. Злоумышленник напал на потерпевшую и изнасиловал ее, после чего скрылся, а позже выехал за пределы Удмуртии, - говорится в сообщении.

21 сентября сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника, на данный момент он задержан. Готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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