Обманутые дольщики из Удмуртии начали получать ключи от своих квартир

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первые из обманутых дольщиков ЖК «Родниковый край» в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии получили ключи от своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Все четыре трехэтажных дома, в которых расположено 192 квартиры, в августе этого года введены в эксплуатацию. Дольщики будут принимать квартиры до конца сентября.

- Эти дома на самом деле не достроены, а вновь с нуля построены. Вы знаете, что пришлось их фактически снести и по тем же проектам возвести новые. Мы не будем скрывать, что в силу разных технико-юридических моментов нам три раза пришлось переносить сроки, - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с дольщиками.

Напомним, строительство жилых домов в ЖК «Родниковый край» началось в 2014 году, но застройщик не смог выполнить обязательств, и предприятие обанкротилось. В январе 2019 года объект передали новому застройщику, который провел экспертизу и обнаружил, что постройки находятся в таком состоянии, что представляют опасность для людей. Все четыре дома снесли и возводили с нуля. 164 дольщика ждали свои квартиры в общей сложности около 6 лет.

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