Площадка для выгула собак строится в ижевском парке «Тишино»

Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске идет строительство площадки для выгула собак, об этом сообщает пресс-служба города.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проводятся работы в городском парке «Тишино» - именно там появится долгожданная площадка для выгула. К ней уже выполнен подход из брусчатки. Общая ее площадь составит 100 кв. м.

В настоящее время подрядная организация устанавливает опоры освещения. Скоро здесь появится покрытие из газонной травы, песка и древесных опилок, будут установлены ограждение, скамейки, урны. Кроме того площадку оснастят специальным оборудованием для дрессировки собак: балансиром, горками, барьерами.

Напомним, в Ижевске запланировано строительство двух площадок для выгула животных.

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