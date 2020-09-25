Алина Загитова снялась в новой эффектной рекламе одежды известного бренда

Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Ижевска Алина Загитова вновь впечатлила своих фанатов, показавшись в новой эффектной рекламе от известного бренда спортивной одежды PUMA*. Ролик, иллюстрирующий новую коллекцию, спортсменка разместила в своем Инстаграме.

Фото: instagram.com/viktoriyashii/

- Встречайте новую коллекцию. Модная, удобная и функциональная. Приятных вам тренировок, – написала фигуристка.

Кроме того, в соцсети появились фото со съемок ролика.

Фото: instagram.com/viktoriyashii/

Напомним, Алина Загитова с 2019 года является одним из амбассадоров бренда, и периодически появляется в новых смелых образах, радуя поклонников.

*«Пума»

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