«Тотальный диктант» могут написать жители Ижевска 17 октября

Не во всех городах акция пройдет оффлайн Фото: Архив КП

17 октября в Ижевске можно будет проверить свою грамотность в рамках акции «Тотальный диктант». Об этом сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте».

Впервые акция состоится осенью. Изначально планировалось, что диктант пройдет 4 апреля. Но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте «Тотального диктанта», в этом году написать текст можно будет тремя способами. Первый - написать текст на фирменном бланке от руки специальной ручкой. Потом текст нужно будет сдать в один из проверочных пунктов. Выдавать принадлежности для написания диктанта будут волонтеры в пунктах выдачи. Узнать, где их можно получить, можно в группе «ВКонтакте».

Второй вариант - написать диктант в формате онлайн. Текст зачитают в прямом эфире. Третий вариант - прийти на одну из площадок в городе и написать текст.

В этом году столицей диктанта стал Санкт-Петербург. В Эрмитаже текст прочитает его автор Андрей Геласимов. Текст будет посвящен Циолковскому.

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