Останки бойца из Ижевска нашел поисковый отряд

Такую записку нашли в медальоне бойца. Фото: пресс-служба Ижевска

Поисковый отряд «Тульский искатель» нашел останки и медальон участника Великой Отечественной войны из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Надписи в медальоне восстановили эксперты-криминалисты. Оказалось, что бойца звали Борис Павлович Климов, он - уроженец Ижевска. Солдат был призван в Уве. Предполагается, что семья проживала именно там. Имя отца - Климов Павел Степанович, матери - Климова Агрепина Васильевна, брата - Климов Аркадий Павлович. В семье также был еще один брат и четыре сестры.

Если вы располагаете информацией о родственниках солдата, просьба сообщить в администрацию Ижевска по телефону 8(3412) 41-41-60.

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