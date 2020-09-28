Колония за неуплату алиментов: жительница Удмуртии не обеспечивала двух своих детей

Фото: Константин Ившин

Жительница Малопургинского района Удмуртии не выплачивала алименты на двух своих детей, и за это проведет год в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Сейчас долг по алиментам составляет 97 тысяч рублей. Приставы пытались убедить женщину встать на путь исправления, а также направляли ее в службу занятости. Но эти требования остались без внимания. Также ей назначали исправительные работы, но это не дало результата. Ранее нерадивая мать дважды получала наказание в виде условного лишения свободы на сроки по семь и восемь месяцев за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса России «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении.

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