Более 2 млн рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за выходные

Не нужно паниковать, если вам говорят, что с карты незаконно пытались списать деньги. Это мошенники Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

За выходные 26-27 сентября у жителей Удмуртии похитили 2 млн 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Всего в полицию с сообщениями о хищении денег обратились 23 человека. Возраст пострадавших — от 23 до 72 лет. Больше всего жалоб поступило из Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги, Малопургинского, Увинского и Юкаменского районов. По некоторым фактам проводится проверка, по части из них уже возбуждены уголовные дела.

В МВД напоминают, что у банковских работников есть вся необходимая информация для совершения операций со счетами. Никому не называйте свои пароли из СМС-сообщений и данные банковских карт. Если в отношении вас совершили подобное преступление, сообщите по телефону 02 (с мобильного 102).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Данные по поверке счетчиков будут вносить в единый реестр в электронном виде

Я заболел, что делать? Куда обращаться ижевчанам при подозрении на коронавирус

Оленеферма, мастер-классы в Лудорвае и мост для экстремалов: три причины посетить Завьяловский район Удмуртии