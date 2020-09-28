16-летний подросток ушел из психиатрической больницы в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут Никиту Максимовича Соколова 2004 года рождения. Об этом сообщает на своих страницах в соцсетях поисково-спасательный отряд «Регион 18».

27 сентября подросток самовольно покинул психиатрическую больницу на ул. 30 лет Победы, 100 и ушел в неизвестном направлении.

Рост Никиты ниже среднего, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светлые. Был одет в светлую кофту, темно-синие брюки и черные тапочки. На шее, левой руке и правой ладони есть татуировки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Никиты, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971.

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