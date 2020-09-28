48 свертков с наркотиками изъяли у жителя Ижевска

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Ижевску

В столице Удмуртии предотвратили сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

У 23-летнего ранее судимого ижевчанина обнаружили 48 свертков с мефедроном. Они были обмотаны изолентой. В последующем их планировалось продать с помощью тайных закладок. Полицейские также обследовали местность, где живет мужчина. В районе обнаружили закладку с аналогичным свертком. В ходе обыска дома у задержанного обнаружили разовую дозу мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Полицейские продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

16-летний подросток ушел из психиатрической больницы в Ижевске https://www.izh.kp.ru/online/news/4027827/

Более 2 млн рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за выходные https://www.izh.kp.ru/online/news/4027765/

Останки бойца из Ижевска нашел поисковый отряд https://www.izh.kp.ru/online/news/4027623/