Дачные маршруты в Удмуртии перестанут курсировать 1 октября

1 октября - традиционная дата окончания курсирования дачных маршрутов Фото: Архив КП

С 1 октября в Удмуртии перестанут курсировать дачные маршруты. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказала пресс-секретарь АО «ИПОПАТ» Наталья Кузнецова.

- Сезонные дачные маршруты завершают свою работу 1 октября. Есть еще автобусы, которые работают только по выходным дням. Их работа уже была завершена в минувшие выходные. Также ожидается небольшой пересмотр расписания, - рассказала Наталья Кузнецова.

Информацию по новому графику можно узнать на сайте ипопат.рф.

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