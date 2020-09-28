Как Ижевск готовится к зиме: как будут чистить дороги и какие мероприятия будут проходить в парках

На радио обсудили, как будет обрабатывать дороги зимой. Фото: Лада Иванова
Во время прямого эфира радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказали, как город готовится к зиме. В прямом эфире обсудили, будут ли проходить осенние субботники, чем будут обрабатывать дороги и что будет проходить зимой в парках и зоопарке.
- У нас будет использоваться галит и реагент «Бионорд», который хорошо себя зарекомендовал. Песко-соляная смесь будет только при необходимости на проезжей части дорог без твердого покрытия, - рассказал главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов.
Полностью эфир можно прослушать по ссылке.
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