Новый игрок появится в хоккейном клубе Ижевска

Фото: пресс-служба «Ижстали»
В хоккейную команду «Ижсталь» перейдет защитник Дмитрий Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».
Ранее защитник играл в глазовском «Прогрессе».
Сейчас наши земляки отправились на выездную серию матчей Санкт-Петербург — Рязань — Воскресенск.
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