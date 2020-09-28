Новый игрок появится в хоккейном клубе Ижевска

Фото: пресс-служба «Ижстали»

В хоккейную команду «Ижсталь» перейдет защитник Дмитрий Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Ранее защитник играл в глазовском «Прогрессе».

Сейчас наши земляки отправились на выездную серию матчей Санкт-Петербург — Рязань — Воскресенск.

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