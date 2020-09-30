Глава Удмуртии: В республиканских больницах не хватает 965 специалистов

Фото: Эдуард Карипов

Во время прямого эфира в социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что очереди в поликлиниках города сохраняются не только из-за большого количества обращающихся к терапевтам, но и из-за нехватки кадров.

- В больнице Сарапула из 38 участковых врачей на приеме работают 15 человек. Четыре врача на больничном. Мы привлекли в помощь 7 ординаторов медицинской академии, - говорит Александр Бречалов.

В Якшур-Бодье из 9 терапевтов в поликлинике на приеме 3 человека. В городской клинической больнице №6 41 участок. Работает там 35 врачей, но прием ведут 23 человека, потому что 9 врачей на больничном, а другие в декретном отпуске.

- Вообще сейчас в больницы Удмуртии требуется 965 специалистов. Из них 320 врачей и 645 специалистов среднего медицинского персонала, - отметил Глава Удмуртии.

В первой республиканской клинической больнице не хватает 28 врачей узких специализаций, 39 сотрудников среднего медицинского персонала. В 6-ой больнице -10 врачей и 24 сотрудника медицинского персонала.

- Мы активно их ищем, выделили дополнительные средства, но ситуация сложная везде, - говорит Александр Бречалов. - Мы снизили напряжение в этом вопросе благодаря ординаторам медицинской академии, в поликлиниках работают 92 терапевта, 27 педиатров, 32 специалиста ушли в центры, где лечат коронавирус. Плюс работает 481 студент волонтер – республиканского медицинского колледжа. Но мы решаем проблему и дальше.

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