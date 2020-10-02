Житель Удмуртии уехал на заработки и пропал

Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

Поисковики ищут жителя Удмуртии Дениса Викторовича Писарева 1985 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

28 августа мужчина уехал из Камбарки на заработки в Татарстан, Набережные Челны. 15 сентября он в последний раз выходил на связь. Где он находится сейчас, неизвестно.

Пропавшему на вид 35 лет, его рост 180 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза серо-голубые. Был одет в темную куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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