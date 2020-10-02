3 октября изменится маршрут трамвая №10 в Ижевске

Трамвай №12 ходить не будет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Комсомолка» сообщала, что из-за ремонта теплотрассы на улице 40 лет Победы будет закрыто движение трамваев на улице 40 лет Победы. МУП «ИжГЭТ» опубликовал расписание на этот день.

Транспорт не будет ходить по ул. 40 лет Победы 3 октября с 5:00 до 24:00. Маршрут №12 будет закрыт. Маршрут №10 будет ходить следующим образом:

Кинотеатр «Аврора» - ул. Кирова - ул. Карла Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок.

Также в этот день на маршрут выйдет №4, который обычно по выходным не работает. Он будет ходить по своему традиционному маршруту:

К/т «Аврора» - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - ул. Промышленная.

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