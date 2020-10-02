Жителя Ижевска подозревают в убийстве знакомого

Следователь будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу
Фото: Диля Ахмадишина
61-летнего мужчину подозревают в убийстве его 62-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
По данным следствия, 1 октября мужчины выпивали в квартире подозреваемого на улице Зенитной. Они поссорились, и хозяин ударил гостя ножом. В результате второй мужчина скончался.
Сейчас следователи произвели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого задержали. Следователь будет ходатайствовать, чтобы ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Преступление предусмотрено ст. 105 УК РФ (убийство).
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