Похолодание и дожди: погода на выходные 3-4 октября в Ижевске

На следующей неделе начнет холодать. Фото: Алена Селезнева

С 3 октября в Ижевске начнется похолодание из-за прохождения фронта через Удмуртию. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +1...6 градусов. Теперь расскажем о погоде на выходные подробнее по данным Росгидрометцентра.

В субботу, 3 октября, температура воздуха днем +14 градусов. Будет облачно, местами дожди.

В воскресенье, 4 октября, столбик термометра днем поднимется до +9 градусов. Дожди не ожидаются.

В понедельник, 5 октября, тоже будет сухой день. Температура воздуха +11 градусов.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе температурный фон останется тем же. Временами будут идти дожди.

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