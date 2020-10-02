Фильм о морже из Ижевска выйдет в прокат в Москве

Несейка живет в зоопарке с конца 2010 года. Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

В Москве в нескольких кинотеатрах состоится премьера фильма «Несейка. Младшая дочь» о морже из зоопарка Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Фильм режиссера Владимира Марина рассказывает историю спасения животного. Житель Ямало-Ненецкого округа нашел отбившегося от родителей пострадавшего детеныша моржа. Директор зоопарка Ижевска Светлана Малышева отправилась на Ямал и организовала транспортировку животного в Удмуртию. Потом она устроила для Несейки сложную операцию по удалению клыков в Гамбурге.

- Чтобы увидеть моржа по-настоящему, нужны терпение и тишина. Добиться этого - дело многих трудных лет работы. Спустя шесть лет работы на лежбище, наши операторы сумели уловить гармонию, покой, тишину лежбища. Они перестали пугать и пугаться животных. Во время работы в зоопарке мы увидели моржа таким, какой он есть на самом деле, с его мелкими характерными чертами внешности и особенностями моржовой личности. И поняли - у каждого моржа свой характер, - цитирует пресс-служба зоопарка режиссера Владимира Марина.

Посмотреть фильм можно будет в Москве в Центре документального кино, в кинотеатрах «ДомЖур», «Музей кино», «Киноклуб Эльдар», «Москино Тула», «Москино Молодёжный», «Москино Искра», «Москино Сатурн», «Москино Спутник» и «Москино Полёт». В Ижевске кинотеатры по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Запрет на курение кальянов и индексация зарплат: как изменится жизнь ижевчан в октябре?

«Здесь выросли четыре поколения моей семьи»: как живут люди в ветхих домах на ижевской набережной

Ижевчанка стала музой итальянского скульптора

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.