Туман ожидается в Удмуртии в ночь со 2 на 3 октября

Накануне республику тоже окутал туман
Фото: Алена Селезнева
В ночь со 2 на 3 октября в Ижевске ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Видимость составит 500 метров и менее. Жителям рекомендуют воздержаться от поездок на автомобилях, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. Водителям рекомендуют включать противотуманные фары и отказаться от дальнего света: из-за него возникнет завеса, которая еще сильнее ограничить видимость. Пешеходам советуют двигаться как можно дальше от проезжей части и переходить дорогу, только убедившись в отсутствии машин.
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