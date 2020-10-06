Карта распространения коронавируса на 6 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

106 жителей Удмуртии скончались от коронавируса. Фото: архив редакции
6 октября в Удмуртии выявили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 пациентов выздоровели, их выписали. На сегодня сразу три летальных исхода - мужчине было 89 лет, женщинам было 80 лет и 73 года.
Всего на сегодняшний день в регионе подтвердили 6 042 случая болезни. 4 030 человек вылечились, 106 скончались.
А теперь статистика по районам:
- Ижевск - 2 994
- Воткинск - 210
- Сарапул - 180
- Можга - 379
- Глазов - 246
- Алнашский район – 181
- Балезинский район - 91
- Вавожский район - 69
- Воткинский район - 66
- Глазовский район - 53
- Граховский район - 42
- Дебесский район - 27
- Завьяловский район - 413
- Игринский район - 103
- Камбарский район - 24
- Каракулинский район - 25
- Кезский район - 63
- Кизнерский район - 56
- Киясовский район - 47
- Красногорский район - 75
- Малопургинский район - 161
- Можгинский район - 104
- Сарапульский район - 67
- Селтинский район - 46
- Сюмсинский район - 34
- Увинский район - 86
- Шарканский район - 72
- Юкаменский район - 30
- Якшур-Бодьинский район - 50
- Ярский район - 40
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