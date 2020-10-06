Карта распространения коронавируса на 6 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

106 жителей Удмуртии скончались от коронавируса. Фото: архив редакции

6 октября в Удмуртии выявили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 пациентов выздоровели, их выписали. На сегодня сразу три летальных исхода - мужчине было 89 лет, женщинам было 80 лет и 73 года.

Всего на сегодняшний день в регионе подтвердили 6 042 случая болезни. 4 030 человек вылечились, 106 скончались.

А теперь статистика по районам:

- Ижевск - 2 994

- Воткинск - 210

- Сарапул - 180

- Можга - 379

- Глазов - 246

- Алнашский район – 181

- Балезинский район - 91

- Вавожский район - 69

- Воткинский район - 66

- Глазовский район - 53

- Граховский район - 42

- Дебесский район - 27

- Завьяловский район - 413

- Игринский район - 103

- Камбарский район - 24

- Каракулинский район - 25

- Кезский район - 63

- Кизнерский район - 56

- Киясовский район - 47

- Красногорский район - 75

- Малопургинский район - 161

- Можгинский район - 104

- Сарапульский район - 67

- Селтинский район - 46

- Сюмсинский район - 34

- Увинский район - 86

- Шарканский район - 72

- Юкаменский район - 30

- Якшур-Бодьинский район - 50

- Ярский район - 40

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