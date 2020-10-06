Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 6 октября 2020 года: 110 заболевших, 60 из них в Ижевске

10 добровольца из Удмуртии поставили себе прививку от коронавируса. Фото: pixabay.com

По данным на 6 октября в Удмуртии зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, три человека скончались.

45 человек выздоровели, их выписали. 10 добровольцев из нашей республики поставили себе прививку от коронавируса. Всего на 6 октября в Удмуртии зарегистрировано 6 042 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 106 летальных случаев.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

Коронавирус в России

- За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель за почти пять месяцев.

- Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение.

- Оказывается, максимальный показатель коллективного иммунитета к COVID-19 - у дошкольников и детей раннего школьного возраста!

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