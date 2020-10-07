Автомобиль подожгли на улице Союзной в Ижевске

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Фото: скриншот видео

Ночью на улице Союзной между домами №133 и №135 подожгли автомобиль. Видео с горящей машиной появилось на странице группы «Ижевск» «ВКонтакте».

На записи видно, как неизвестный облил автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Злодей скрылся с места происшествия.

В пресс-службе УМВД России по городу Ижевску «Комсомолке» подтвердили факт поджога автомобиля. Сейчас проводится проверка.

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