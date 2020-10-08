69 классов в школах Ижевска закрыты на карантин

В Ижевске за неделю уменьшилось число закрытых на карантин классов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за неделю уменьшилось число закрытых на карантин классов в школах, об этом в во время традиционного прямого эфира в социальных сетях «Кофе с мэром» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

В настоящее время 69 классов в 24 школах Ижевска находятся на карантине, причем в 11 школах – это карантин по коронавирусу, остальные случаи связаны с высокой заболеваемостью другими ОРВИ. На прошлой неделе было закрыто 87 классов а 29 ижевских школах, в основном, это был карантин по ОРВИ.

– У нас в городе всего 3104 класса, и при этом полностью закрытых школ и детских садов по каким-либо заболеванием нет вообще, – сообщил Олег Бекмеметьев. – Всего 2,2% от общего количества классов в данный момент находится на карантине.

Напомним, в целом по Удмуртии на карантин закрыли 328 классов в 140 образовательных учреждениях. По правилам, класс закрывают, если заболело более 20% учеников. Сейчас во всех школах Ижевска продолжают строго соблюдать необходимые меры профилактики заболеваний, в том числе проводят обязательную термометрию на входе и максимально разделяют потоки учащихся.

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