Экскурсия по Центральной площади и Сети-парку пройдет в Ижевске

Экскурсия начнется у Театра оперы и балета на Центральной площади Фото: Амир Закиров

В Ижевске пройдет экскурсия по маршруту «Центральная площадь - Сети парк». Об этом сообщают «Парки Ижевска» на своих страницах в соцсетях.

Экскурсию будет вести Ян Ахундов. Он расскажет об истории улицы Удмуртской, УдГУ, сквере Победы и Центральной площади.

Организаторы предупреждают, что мероприятие рассчитано на детей старше 14 лет. Поэтому если вы придете с малышами, имейте в виду, что они могут устать от долгой пешей прогулки. Рассказ экскурсовода тоже не будет рассчитан на маленьких детей. При этом до семи лет вход на экскурсию бесплатный. Стоимость билета - 150 рублей.

Мероприятие начнется в субботу, 10 октября в 13:00 у Театра оперы и балета. Для участия нужна регистрация. Пройти ее можно по ссылке.

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