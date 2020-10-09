Движение трамваев изменится в Ижевске 10 и 11 октября

Изменения коснутся маршрутов №2, 7 и 9 Фото: Амир Закиров

10 и 11 октября изменится расписание трамваев №2, 7 и 9 из-за ремонта путей на ул. Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

10 октября трамваи не будут ходить с 11:00 до 15:00 от остановки «Магазин «Океан» до улицы Тимирязева. Движение закроют в обоих направлениях. Схемы маршрутов будут следующими:

Трамвай №2: Ул. Промышленная - ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - Кинотеатр «Аврора».

Трамвай №7: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - ул. Промышленная

Трамвай №9: Ул. Московская - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш

11 октября трамваи тоже не будут ходить на участке от «Магазина «Океан» до улицы Тимирязева, но только в направлении в сторону Буммаша. Схема движения поменяется так:

Трамвай №2: Ул. Промышленная - ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - Центр - (разворот в центре) - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш. В обратном направлении транспорт будет идти по своему обычному маршруту.

Трамвай №7: К/т «Аврора» - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш. От Буммаша до Металлурга трамвай будет идти как обычно.

Трамвай №9: Ул. Московская - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - Буммаш. В обратном направлении вагон будет идти по обычной схеме.

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