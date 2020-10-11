Пьяные за рулем, погоня со стрельбой и три смертельных аварии: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Что произошло на дорогах Удмуртии за минувшую неделю Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. На этой неделе фиксировалось много сообщений о нетрезвом вождении. К сожалению, не обошлось без пострадавших и погибших.

Пьяный и без прав

4 октября около 15:40 пьяный водитель, не имеющий специальных прав, врезался в попутный автомобиль, а затем и в дерево. ДТП произошло по дороге на СНТ «Виктория».

Водитель был пьян и не имел прав Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Погибла бабушка

В воскресенье, 4 октября, 35-летний водитель сбил насмерть пожилую женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. На вид женщине было около 70-80 лет, она скончалась на месте происшествия.

Личность погибшей пришлось устанавливать Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Погоня со стрельбой

6 октября в Игринском районе Удмуртии 35-летний житель Дебес нарушил правила дорожного движения: совершил обгон в неположенном месте. Экипаж ДПС потребовал, чтобы водитель остановился, но мужчина попытался скрыться на большой скорости. Чтобы его остановить, полицейские решили применить оружие.

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Сбили на обочине

44-летнюю женщину сбили насмерть в Ижевске. ДТП произошло 6 октября около 20 часов напротив дома №159 на улице Удмуртской. Женщина шла по краю проезжей части в попутном направлении.

Погибшей было 44 года. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пострадал ребенок

8 октября вечером на 79 км участка федеральной трассы Можгинского района «Лада Приора» выехала на встречную полосу. За рулём была 30-летняя женщина, которая не справилась с управлением и задела встречный грузовик. Вместе с женщиной в машине находился ребенок, который получил травмы.

«Лада Приора» выехала на встречную полосу Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Девочка погибла на переходе

В субботу, 10 октября, в Игринском районе Удмуртии водитель сбил 11-летнюю девочку, не притормозив перед нерегулируемым пешеходном переходом. Девочка получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

Водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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