В Ижевске продолжается поиск пропавшего 15-летнего подростка

Вот уже несколько дней в Удмуртии ищут 15-летнего Дмитрия Попова, пропавшего 20 октября Фото: ПСО "Регион 18"

Вот уже несколько дней в Удмуртии ищут 15-летнего Дмитрия Попова, пропавшего 20 октября. Как сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии, во вторник юноша ушел из дома по адресу д. Молчаны, ул. Широкая, 45 и не вернулся обратно. Где он, до сих пор неизвестно.

Кроме того, 20 октября, около 15:40-16:00 он находился в Ижевске, на остановке «Северный микрорайон» - имеются фото с камеры видеонаблюдения.

Дмитрий был одет в синий пуховик, темно-синие штаны и темно-синие кроссовки с белыми полосками, серую шапку с помпоном. На вид ему около 15-16 лет, рост - 160-174 сантиметра. Среднее телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.

20 октября, около 15:40-16:00, Дмитрий находился в Ижевске, на остановке «Северный микрорайон» Фото: ПСО "Регион 18"

Как сообщает ведомство, по факту его исчезновения проводится доследственная проверка. К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Если вы что-то знаете о местонахождении Дмитрия, сообщите в следственный комитет по телефону (3412) 50-06-48, в полицию по тел. 02 (с мобильного - 102) или в ПСО «Регион 18» - по тел. 8951-195-29-7.

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